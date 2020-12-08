Лукашенко обізвав Міжнародний олімпійський комітет "бандою"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував новину про те, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово заборонив всім членам виконкому НОК Білорусі участь у всіх турнірах МОК, включаючи Олімпіаду.

"Треба нам звернутися в суд. Нехай Бах (президент МОК Томас Бах. - прим. LB.ua) і банда розкажуть, в чому моя вина, що я свою країну захищаю?", - задається питанням Лукашенко в телеграм-каналі "Пул першого".

"Участь в цих заходах я 25 років не брав, переживу і далі. Але ви що, зібрали всі країни і прийняли рішення? І добре я, навіщо дітей чіпаєте? Немає справедливості в світі. Якщо ти справедливу політику будуєш - будеш ворогом", - зазначив президент Білорусі.

Відзначимо, президентом НОК Білорусі є сам президент республіки, а віце-президентом - його син Віктор.