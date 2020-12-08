У списку Магда Лінетт, Сімона Халеп і Олена Рибакіна.

40-ва ракетка світу Магда Лінетт стала авторкою найкращого удару 2020 року, повідомляє пресслужба WTA.

У матчі проти Пен Шуай в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Таїланду (7:5, 6:1) Лінетт дотяглася до складного м'яча і пробила над сіткою навиліт.

Нагадаємо, що Магда виграла турнір у Хуахіні, здолавши у фіналі швейцарку Леоні Кунг - 6:3, 6:2.

Так вона стала третьою полькою в історії, якій вдалося виконати удар року. До неї цього досягали Агнешка Радванська й Іґа Швентек.

.@MagdaLinette becomes the 3⃣rd Polish woman to win the WTA Shot of the Year 🙌



Presented by @Cambridge_FX --> https://t.co/LW8pN3T5FO pic.twitter.com/pM4171vYOx — wta (@WTA) December 7, 2020

Також WTA визначила найкращий матч року. Ним став поєдинок між Сімоною Халеп і Оленою Рибакіною у фіналі турніру рівня Premier у Дубаї (3:6, 6:3, 7:6 (7-5)).

Також на матч року претендували зустрічі Серена Вільямз - Венус Вільямз у Лексингтоні, Аріна Соболенко - Коко Гауфф в Остраві і Наомі Осака - Анетт Контавейт у Цинциннаті.