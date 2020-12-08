Україна дізналася суперників по відбірному турніру на Чемпіонат світу-2022 (оновлено)
Україна дізналася суперників по відбірному турніру на Чемпіонат світу-2022 (оновлено)
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
У матчі Бундесліги форвард "Штутгарта" отримав жовту картку за зарахований знущальний гол
У матчі Бундесліги форвард "Штутгарта" отримав жовту картку за зарахований знущальний гол
Помер екснардеп Станіслав Березкін
Помер екснардеп Станіслав Березкін
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною
ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною
ЗМІ опублікували розслідування про "армію Медведчука", яку очолює Кива
ЗМІ опублікували розслідування про "армію Медведчука", яку очолює Кива
ГоловнаСпорт

Гравець "Шахтаря" допускає можливість договірного матчу між "Реалом" і "Боруссією" в останньому турі Ліги чемпіонів

Ситуація в групі В непроста.

Гравець "Шахтаря" допускає можливість договірного матчу між "Реалом" і "Боруссією" в останньому турі Ліги чемпіонів
Додо
Фото: instagram.com/dodo98

Крайній захисник "Шахтаря" Додо прокоментував майбутні матчі заключного туру Ліги чемпіонів в групі В, за підсумками яких визначиться, хто з команд продовжить виступ в плей-офф турніру, хто - в Лізі Європи, а хто - завершить виступ в кврокубках.При цьому гравець донецької команди допускає Biscotto (італ. бісквіт - на футбольному сленгу - "договірняк", прим. LB.ua).

"Боруссія" і "Реал" можуть погодитися на нічию. Подумайте: немає уболівальників, дуже чітке спілкування з лавкою запасних. Ми теж будемо прислухатися до того, що нам будуть говорити, і будемо стежити за секундоміром. Це нормальна ігрова стратегія", - цитує 22-річного бразильця TuttomercatoWeb.

"Наші матчі почнуться в один час. І я не сумніваюся, що ми будемо звертати увагу на те, що відбувається в паралельному з нами матчі, і на те, що нам будуть говорити з лави запасних. Якщо "Реал" зіграє внічию або перемога буде за Гладбахом, то це вплине на нас, тому що в цьому випадку нам головне не програти. Але якщо ми почуємо, що "Реал" перемагає, то нам буде необхідна тільки перемога ", - зазначає Додо.

Нагадаємо, в групі В лідирує "Боруссія" М. - 8 очок, за нею розташувалися "Шахтар" і "Реал" (5 очок), і замикає квартет "Інтер" (5 пунктів).

Кожна з команд не втратила шанси на прохід в 1/8 фіналу.

Матчі "Інтер" - "Шахтар" і "Реал" - "Боруссія" відбудуться завтра, початок поєдинків о 22:00 за київським часом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також