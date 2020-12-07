Президент "Інгульця" звинуватив ФК "Львів" в роботі з суддями

У матчі 12-го туру Української Прем'єр-ліги "Інгулець" на виїзді зіграв внічию з ФК "Львів" - 1:1.

Після матчу президента "Інгульця" Олександр Поворознюк, не задоволений результатом поєдинку, висловив невдоволення щодо суддівства в поєдинку і, зокрема, звинуватив суперника в роботі з арбітрами.

"Що тут коментувати? У нас вкрали перемогу. Упереджене суддівство в матчі було видно не озброєним оком. Це якесь суддівське свавілля. Чи не зарахували гол Мкомоли. Не дали червону за руку в штрафній. Не дали червону за фол останньої надії на Сітчінаве. Дозволили "Львову" зберегти своє обличчя. Чи не зарахували чистий гол Коваленко. Нехай подивляться повтори", - цитує Поворознюка xsport.ua.

"Мені мої співробітники дзвонять, що в перерві до арбітрів заходив спортивний директор "Львова". Що він там робив? Він не має права цього робити. Уже не перший раз судді допомагають нашим суперникам. Мені дзвонять колеги, вболівальники і розповідають, що у нас вкрали три очки", - обурений президент "Інгульця".

"Вкладати гроші в футбол не хочеться після таких матчів. Ми ніколи не працювали і не будемо працювати з суддями. Може саме тому до нашого клубу таке ставлення? Можливо, комусь не хочеться бачити наш клуб в УПЛ? Але ми будемо битися за кожен бал і обов'язково засмутимо всіх наших недоброзичливців", - упевнений президент новачка УПЛ.

У свою чергу, спортивний директор "Львова" Сергій Дьомушкін відповів на звинувачення президента "Інгульця» в "роботі з арбітрами".

"Це повна маячня, яка не відповідає дійсності. Тут навіть і коментувати нічого. Звичайно, я не був і не міг бути в суддівській кімнаті в перерві матчу. Туди я можу заходити тільки перед грою, щоб отримати протокол матчу. Не знаю, про що там доповідають і що розповідають президенту "Інгульця" його помічники, але це повністю не відповідає дійсності", - запевнив Дьомушкін.

"Чим вони незадоволені? Що їм говорити, якщо у нас в команді в цьому матчі було два вилучення, пенальті? Ми теж вкрай незадоволені арбітражем, адже "Львів" часто потрапляє під суддівську роздачу, нам ставлять пенальті, вилучення. Що стосується матчу, то вважаю, він був бойовим і підсумковий рахунок 1:1 закономірний", - підсумував футбольний функціонер.