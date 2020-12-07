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Українка Харлан завершила сезон на чолі світового фехтувального рейтингу

Ольга вп'яте домоглася такого досягнення.

Українка Харлан завершила сезон на чолі світового фехтувального рейтингу
Ольга Харлан
Фото: FIE

Найсильніша українська фехтувальниця, чемпіонка Олімпійських ігор-2008 у Пекіні Ольга Харлан уп'яте в кар'єрі стала переможницею світового фехтувального рейтингу, завершивши сезон на першому рядку, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Так 6-разова чемпіонка світу повторила досягнення співвітчизника - рапіриста Сергія Голубицького.

Нагадаємо, що цього сезону Харлан тричі піднімалася на п'єдестал пошани. На першому етапі Кубка світу сезону-2019/2020 у французькому Орлеані українська шаблістка завоювала "бронзу", а після цього виграла два "золота" - на аналогічному турнірі в американському Солт-Лейк-Сіті і на Гран-прі Монреаля.

Восени 2020-го наступний сезон не почався через коронавірус.

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