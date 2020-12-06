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Міжнародна федерація футбольної історії і статистики визначила кращого тренера року

Сумнівів в Гансе-Дітері Флікє було не у багатьох.

Ганс-Дітер Флік
Фото: UEFA
Ганс-Дітер Флік

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) визначила найкращого клубного тренера року і найкращого тренера збірних команд.

У підсумку, найкращим клубним тренером став наставник мюнхенської "Баварії" Ганс-Дітер Флік, інформує офіційний сайт 

IFFHS.

Під керівництвом німецького фахівця баварці в сезоні-2019/20 виграли п'ять трофеїв - національний чемпіонат, Кубок і Суперкубок, а також Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

Дідьє Дешам
Фото: EPA/UPG
Дідьє Дешам

Кращим тренером національних збірних визнаний головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам. Під його керівництвом Les Bleus в цьому році вийшли в півфінал Ліги націй.

Кращим голкіпером 2020 року версією IFFHS став Мануель Нойер з "Баварії".

Кращим плеймейкером - Кевін Де Брейне з "Манчестера Сіті".

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