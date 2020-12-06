Боттас встановив в Формулі-1 абсолютний рекорд кола в кваліфікації

На трасі "Сахір" проходить другий за тиждень етап Ф-1.

Фото: EPA/UPG Валттері Боттас

Формулі-1 кваліфікацію Гран-прі Сахіра виграв гонщик команди "Мерседес" Валттері Боттас , який проїхав коло за 53.377 секунди. Тим самим фінський гонщик встановив найшвидший поул в історії Формули-1. Ще жоден гонщик не проїжджав коло в кваліфікації швидше за 53,4 секунди.

Другий час показав партнер Валттері по команді Джордж Рассел, який відстав на жалюгідні 26 тисячних секунди.

Третім традиційно для цього сезону закінчив кваліфікацію пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

Додамо, що Бахрейн вдруге за останні 8 днів приймає етапи "Королівських гонок". На цей раз організатори прийняли цікаве рішення змінити конфігурацію траси для другого Гран-прі, виключивши весь внутрішній звивистий сектор. Траса вийшла короткою, швидкою і вимагає зовсім інших параметрів.

Відзначимо, що позитивний тест на Covid-19 у 7-разового чемпіона Формули-1 Льюїса Гамільтона і травми, отримані Романом Грожаном під час аварії в Гран-прі Бахрейну, привели до замін.

Зокрема, за кермо машини Льюїса в Mercedes сів учасник їх молодіжної програми Джордж Расселл, який тимчасово перейшов з Williams.