Боттас встановив в Формулі-1 абсолютний рекорд кола в кваліфікації

Blink and you'll miss it 👁️👄👁️— Formula 1 (@F1) December 5, 2020
Jump onboard with @ValtteriBottas for the fastest pole lap in history! 🚀#SakhirGP 🇧🇭 #F1 @pirellisport pic.twitter.com/JWkfaYiwIN
Другий час показав партнер Валттері по команді Джордж Рассел, який відстав на жалюгідні 26 тисячних секунди.
Третім традиційно для цього сезону закінчив кваліфікацію пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен.
Almost nothing in it at the top 😱#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/hdAkmvxvms— Formula 1 (@F1) December 5, 2020
Додамо, що Бахрейн вдруге за останні 8 днів приймає етапи "Королівських гонок". На цей раз організатори прийняли цікаве рішення змінити конфігурацію траси для другого Гран-прі, виключивши весь внутрішній звивистий сектор. Траса вийшла короткою, швидкою і вимагає зовсім інших параметрів.
Відзначимо, що позитивний тест на Covid-19 у 7-разового чемпіона Формули-1 Льюїса Гамільтона і травми, отримані Романом Грожаном під час аварії в Гран-прі Бахрейну, привели до замін.
Зокрема, за кермо машини Льюїса в Mercedes сів учасник їх молодіжної програми Джордж Расселл, який тимчасово перейшов з Williams.