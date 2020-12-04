Українець увійшов у команду тижня Ліги Європи, і це не гравець "Зорі"

Тарас Качараба відзначився дебютним голом за "Слован" у ЛЄ.

Фото: skslovan.com Тарас Качараба

За підсумками 5-го туру Ліги Європи УЄФА визначив символічну збірну тижня, в яку увійшов один українець. Це захисник "Слована" Тарас Качараба. Про це повідомляють на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, 25-річний Качараба забив свій дебютний гол у Лізі Європи, який став переможним у матчі проти бельгійського "Гента" (2:1).

Команда тижня:

Голкіпер: Борян ("Црвена Звезда")

Захисники: Монреаль ("Реал Сосьєдад"), Качараба ("Слован"), Пабло Марі ("Арсенал"), Ріса ("Мольде")

Півзахисники: Хеуге ("Мілан"), Ейкрем ("Мольде"), Пепе ("Арсенал"), Піцці ("Бенфіка")

Форварди: Сіма ("Славія"), Галено ("Брага").