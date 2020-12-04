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"Зоря" обіграла одного з лідерів Англійської Прем'єр-ліги, але вилетіла з Ліги Європи (оновлено)
"Зоря" обіграла одного з лідерів Англійської Прем'єр-ліги, але вилетіла з Ліги Європи (оновлено)
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"Зоря" обіграла одного з лідерів Англійської Прем'єр-ліги, але вилетіла з Ліги Європи (оновлено)

Луганчани виявилися сильнішими за "Лестер".

"Зоря" обіграла одного з лідерів Англійської Прем'єр-ліги, але вилетіла з Ліги Європи (оновлено)
"Зоря" - "Лестер"
Фото: twitter.com/FCZoryaOfficial

В рамках передостаннього туру групового етапу Ліги Європи "Зоря" приймала "Лестер" і здобула мінімальну перемогу - 1:0. Єдиний гол в матчі на 84-й хвилині забив Аллах'яр Сайядманеш. При цьому іранському форварду, який вийшов на заміну, знадобилося лише 3 хвилини, щоб відзначитися.

До матчу підопічні Віктора Скрипника ще не втратили шансів вийти в плей-офф. Але для цього необхідно було виконання декількох умов.

Перша - це перемога "Зорі" в матчі з британською командою. Друга - втрата очок "Браги" в паралельному поєдинку проти АЕКа.

З першим завданням, багато в чому завдяки розслабленому "Лестеру", який в попередньому турі вже гарантував собі перше місце в групі, "мужики" впоралися.

А ось з другою умовою не зрослося - "Брага" здобула перемогу - 4:2.

Незважаючи на виліт з турніру, перемогу над четвертою командою Англійської Прем'єр-ліги безумовно можна занести "Зорі" в актив. Луганчани перед останнім туром покинули останнє місце в турнірній таблиці групи G.

Плюс команда Скрипника принесла в загальну скарбничку України цінні рейтингові очки.

Додамо, що останній тур пройде 10 грудня. Зоря зіграє в Португалії з "Брагою".

Оновлення. Огляд матчу "Зоря" - "Лестер".

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