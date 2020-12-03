Пайффер вклинився в братську дуель в спринті на етапі Кубка світу з біатлону в Контіолахті

У Контіолахті стартував другий етап КС.

Відбулася перша гонка на другому етапі Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті - чоловічий спринт на 10 км з двома вогневими рубежами.

Явний фаворит гонки - чинний володар "Великого кришталевого глобуса" і лідер поточного сезону норвежець Йоханнес Бьо цього разу поступився своєму старшому братові Тар'ї.

Крім того, випередив Йоханнеса ще німець Арнд Пайффер.

Українські біатлоністи виступили в спринті посередньо. З п'ятірки в очкову зону потрапили двоє - Артем Прима (15-й результат) і Дмитро Підручний (35).

Результати гонки:

Тар'ї Бйо (0+0) 24:03,7 Арнд Пайффер (0+0) +13,9 Йоханнес Тінгнес Бе (1+0) +29,4

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20. Артем Прима (1+0) +1:11,5

35. Дмитро Підручний (1+1) +1:36,6

65. Руслан Ткаленко (0+2) +2:35,7

70. Богдан Цимбал (1+2) +2:45,4

83. Антон Дудченко (1+2) +3:13,7

Відзначимо, що брати Бйо очолили загальний залік Кубка світу. При цьому Тар'ї, який за спринт заробив максимальні 60 очок, піднявся з 11-ї на 2-у позицію.

Загальний залік.