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Пайффер вклинився в братську дуель в спринті на етапі Кубка світу з біатлону в Контіолахті

У Контіолахті стартував другий етап КС.

Пайффер вклинився в братську дуель в спринті на етапі Кубка світу з біатлону в Контіолахті
Тар'ї Бйо
Фото: EPA/UPG

Відбулася перша гонка на другому етапі Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті - чоловічий спринт на 10 км з двома вогневими рубежами.

Явний фаворит гонки - чинний володар "Великого кришталевого глобуса" і лідер поточного сезону норвежець Йоханнес Бьо цього разу поступився своєму старшому братові Тар'ї.

Крім того, випередив Йоханнеса ще німець Арнд Пайффер.

Українські біатлоністи виступили в спринті посередньо. З п'ятірки в очкову зону потрапили двоє - Артем Прима (15-й результат) і Дмитро Підручний (35).

Результати гонки:

  1. Тар'ї Бйо (0+0) 24:03,7
  2. Арнд Пайффер (0+0) +13,9
  3. Йоханнес Тінгнес Бе (1+0) +29,4

...

  • 20. Артем Прима (1+0) +1:11,5
  • 35. Дмитро Підручний (1+1) +1:36,6
  • 65. Руслан Ткаленко (0+2) +2:35,7
  • 70. Богдан Цимбал (1+2) +2:45,4
  • 83. Антон Дудченко (1+2) +3:13,7

Відзначимо, що брати Бйо очолили загальний залік Кубка світу. При цьому Тар'ї, який за спринт заробив максимальні 60 очок, піднявся з 11-ї на 2-у позицію.

Загальний залік.

  1. (1). Йоханнес Бе (Норвегія) - 162 (+48)
  2. (11). Тар'єю Бе (Норвегія) - 115 (+60)
  3. (2). Себастьян Самуельсон (Швеція) - 115 (+23)
  4. (6). Яків Фак (Словенія) - 114 (+38)
  5. (10). Арнд Пайффер (Німеччина) - 114 (+54)
  6. (5). Ерік Лессер (Німеччина) - 105 (+25)
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