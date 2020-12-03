Пайффер вклинився в братську дуель в спринті на етапі Кубка світу з біатлону в Контіолахті

Відбулася перша гонка на другому етапі Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті - чоловічий спринт на 10 км з двома вогневими рубежами.
Явний фаворит гонки - чинний володар "Великого кришталевого глобуса" і лідер поточного сезону норвежець Йоханнес Бьо цього разу поступився своєму старшому братові Тар'ї.
Крім того, випередив Йоханнеса ще німець Арнд Пайффер.
Українські біатлоністи виступили в спринті посередньо. З п'ятірки в очкову зону потрапили двоє - Артем Прима (15-й результат) і Дмитро Підручний (35).
Результати гонки:
- Тар'ї Бйо (0+0) 24:03,7
- Арнд Пайффер (0+0) +13,9
- Йоханнес Тінгнес Бе (1+0) +29,4
...
- 20. Артем Прима (1+0) +1:11,5
- 35. Дмитро Підручний (1+1) +1:36,6
- 65. Руслан Ткаленко (0+2) +2:35,7
- 70. Богдан Цимбал (1+2) +2:45,4
- 83. Антон Дудченко (1+2) +3:13,7
Відзначимо, що брати Бйо очолили загальний залік Кубка світу. При цьому Тар'ї, який за спринт заробив максимальні 60 очок, піднявся з 11-ї на 2-у позицію.
Загальний залік.
- (1). Йоханнес Бе (Норвегія) - 162 (+48)
- (11). Тар'єю Бе (Норвегія) - 115 (+60)
- (2). Себастьян Самуельсон (Швеція) - 115 (+23)
- (6). Яків Фак (Словенія) - 114 (+38)
- (10). Арнд Пайффер (Німеччина) - 114 (+54)
- (5). Ерік Лессер (Німеччина) - 105 (+25)