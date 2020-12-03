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Форвард "Челсі" став найстаршим гравцем, який оформив покер у Лізі чемпіонів

Майстер-клас дав Олів'є Жиру.

Форвард "Челсі" став найстаршим гравцем, який оформив покер у Лізі чемпіонів
Олів'є Жиру
Фото: EPA/UPG

Напередодні в Севільї місцева однойменна команда в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів приймала "Челсі". Це був поєдинок за перше місце в групі Е.

Але справжньої боротьби не вийшло. Гості забили 4 "сухі" м'ячі і за тур до фінішу групового етапу гарантували собі перше місце.

Покером на "Рамон Санчес Пісхуан" відзначився Олів'є Жиру.

Таким чином, французький форвард став володарем найбільш вікового покеру в історії Ліги чемпіонів. На момент тріумфу Жиру виповнилося 34 роки і 63 дні.

Додамо, що це другий показник після Ференца Пушкаша, якщо брати до уваги Кубок європейських чемпіонів, правонаступником якого і є ЛЧ.

Легендарний угорець, виступаючи за "Реал", у вересні 1965 року відзначився покером у ворота "Фейєноорда" у віці 38 років 173 днів.

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