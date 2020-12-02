Зідан відмовився йти у відставку після поразки в матчі з "Шахтарем"

Наставник "Реала" Зінедін Зідан прокоментував результат матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з "Шахтарем"(0:2).

"Не збираюся йти у відставку. У нас були непрості моменти. Зараз у "Реала" чорна смуга. Така реальність, але ми повинні продовжувати працювати. Підготувалися до матчу з "Шахтарем" дуже добре, відмінно провели першу половину зустрічі, але не змогли забити гол. Залишився ще один матч, і ми повинні здобути перемогу", - цитує французького фахівця Marca.

"У мене є сили, і я готовий віддати все, як і футболісти. Потрібно підняти голову і думати про наступний матч. Іншого виходу немає. Те, що ми робимо на тренуваннях, не має нічого спільного з тим, що відбувається в матчах. Найскладніше забити перший гол, після якого гра стає простішою. Продовжимо роботу і будемо вірити в те, що робимо", - сказав на закінчення Зідан.

Додамо, що в "Реала" все ще непогані шанси вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Для цього "бланкос" в останньому турі зобов'язані перемагати "Боруссію" (М.). Нічия також може вивести підопічних Зідана в плей-оф, але для цього необхідно, щоб "Інтер" здобув перемогу над "Шахтарем".

З другим варіантом явно буде не згоден український клуб.

Нагадаємо, підсумкові матчі в групі В пройдуть 9 грудня.