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Українська жіноча бригада суддів уперше працюватиме на матчі групового етапу Ліги Європи

Катерина Монзуль підкорить чергову вершину.

Українська жіноча бригада суддів уперше працюватиме на матчі групового етапу Ліги Європи
Катерина Монзуль (по центру)
Фото: УАФ

Українська жіноча бригада суддів на чолі з Катериною Монзуль уперше судитиме матч групового етапу Ліги Європи. Про це у своєму Facebook написав президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

"Нова європейська вершина для українського футбольного арбітражу і особисто для Катерини Монзуль! Бригада наших рефері на чолі з Катериною отримала призначення на матч групового етапу Ліги Європи “Гент” - “Слован”. Це визнання професіоналізму і високого класу підготовки наших арбітрів, за що вдячний всім співробітникам Комітету арбітрів УАФ і особисто Лучано Лучі!

Важливо, що Катя - в тренді європейського футбольного арбітражу, адже вчора стало відомо, що вперше в історії головним арбітром на матчі групового етапу Ліги чемпіонів працюватиме колега Монзуль з Франції Стефані Фраппар", - написав Павелко.

Допомагатимуть Монзуль у матчі 5-го туру "Гент" - "Слован" Марина Стрілецька і Олександра Ардашева, а четвертим суддею виступить Денис Шурман.

Додамо, що "Слован" бореться за друге місце, яке виводить команду в плей-оф турніру.

Матч "Гент" - "Слован" відбудеться у четвер, 3 грудня, о 19:55 за київським часом.

Нагадаємо, в листопаді українська жіноча бригада арбітрів на чолі з Монзуль уперше в історії працювала на матчі Ліги націй.

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