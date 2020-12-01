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Збірна Норвегії знялася з Кубка світу і може пропустити "Тур де Скі"

До кінця року глядачі не побачать найсильнішу лижну збірну світу.

Збірна Норвегії знялася з Кубка світу і може пропустити "Тур де Скі"
Фото: size-up.ru

Збірна Норвегії з лижних гонок знялася з Кубка світу до кінця цього року, а також може пропустити багатоденку "Тур де Скі", повідомляє nrk.no.

Повідомляють, що команда вирішила відмовитися від участі в гонках через ризик заразитися коронавірусом.

Спортсмени не виступлять на етапах у Давосі (Швейцарія) та Дрездені (Німеччина). Раніше через загрозу коронавірусу з етапів знялися триразовий олімпійський чемпіон Йоханнес Клебо і дворазовий чемпіон світу Еміль Іверсен.

"Тур де Скі" традиційно пройде в січні.

"Зважаючи на ситуацію, участь у "Тур де Скі" нам не підходить. Ми поїдемо на Кубок Норвегії в Ліллехаммер цього тижня. Перед Різдвом збиратимемо дані й інтенсивно тренуватимемося", - зазначив менеджер команди Еспен Бйорвіг.

Після першого етапу до трійки лідерів в особистому заліку увійшли Клебо, росіянин Олександр Большунов та Іверсен, на рахунку яких 296, 257 і 219 очок відповідно.

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