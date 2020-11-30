Фрідайвер побив світовий рекорд, пірнувши на 113 метрів

Російський фрідайвер Олексій Молчанов пірнув з затримкою дихання на глибину 113 метрів, побивши світовий рекорд француза Арно Жеральда, повідомляє championat.com.

Новий, вже 20-й за рахунком рекорд спортсмена був встановлений в дисципліні "біласт" Кубка Aida Freediving World Competition, який проходить в Єгипті. Занурення Молчанова зайняло в цілому 4 хвилини 5 секунд.

Зазначимо, що попередній рекорд установив Жеральд 15 вересня, пірнувши на глибину 112 метрів.

33-річний Молчанов 14 разів завойовував звання чемпіона світу з фрідайвінгу і є володарем 19 світових рекордів в різних дисциплінах. Перший світовий рекорд спортсмен встановив в 2008 році, пірнувши на 250 метрів в довжину в моноласте. У лютому 2020 року він потрапив до Книги рекордів Гіннесса, пірнувши під лід на 181 метр в довжину.