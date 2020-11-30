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Лікар Марадони відкидає звинувачення в ненавмисному вбивстві легенди футболу

Леопольдо Луке знаходиться під пресингом.

Лікар Марадони відкидає звинувачення в ненавмисному вбивстві легенди футболу
Леопольдо Луке
Фото: skysports.com

Особистий лікар Дієго Марадони Леопольдо Луке, в інтерв'ю Sky Sports спростував звинувачення в ненавмисному вбивстві легендарного ексфутболіста.

"Мої медичні документи були конфісковані. Не було ніякої лікарської помилки. Мною було зроблено все, що було в моїх силах. Дієго була необхідна допомога", - заявив Луке.

Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада в віці 60 років. Після розтину медики назвали точну причину смерті аргентинця.

Раніше влада Аргентини почала розслідування стосовно Луке. Прокуратура перевіряє версію, що смерть футболіста могла стати результатом недбалості медика.

Дієго Марадона і Леопольдо Луке
Фото: instagram.com
Дієго Марадона і Леопольдо Луке

В будинку і робочому кабінеті Луці були проведені обшуки поліцією.

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