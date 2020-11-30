Лікар Марадони відкидає звинувачення в ненавмисному вбивстві легенди футболу

Особистий лікар Дієго Марадони Леопольдо Луке, в інтерв'ю Sky Sports спростував звинувачення в ненавмисному вбивстві легендарного ексфутболіста.

"Мої медичні документи були конфісковані. Не було ніякої лікарської помилки. Мною було зроблено все, що було в моїх силах. Дієго була необхідна допомога", - заявив Луке.

Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада в віці 60 років. Після розтину медики назвали точну причину смерті аргентинця.

Раніше влада Аргентини почала розслідування стосовно Луке. Прокуратура перевіряє версію, що смерть футболіста могла стати результатом недбалості медика.

Фото: instagram.com Дієго Марадона і Леопольдо Луке

В будинку і робочому кабінеті Луці були проведені обшуки поліцією.