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Пілот Формули-1 розповів, що врятувало йому життя в учорашній гонці

На Гран-прі Бахрейну ледь не сталася трагедія.

Напередодні завершився 15-й етап чемпіонату світу Формули-1 - Гран-прі Бахрейну. Гонку виграв пілот "Мерседеса" Льюїс Гамільтон.

Ромен Грожан
Фото: Ф-1
Ромен Грожан

На старті гонки сталася страшна аварія. Гонщик Haas Ромен Грожан на повній швидкості врізався у відбійник. Удар був такої сили, що болід розірвало навпіл і спалахнула пожежа.

Сам француз 32 секунди перебував у вогні, але щасливо вибрався з машини.

Ромена доправили в госпіталь Сил оборони Бахрейну, де йому діагностували опіки на тильній стороні обох рук, при цьому він уникнув переломів.

Грожан заявив, що почувається нормально.

"Усім привіт, хотів сказати всім, що зі мною все гаразд. Ніби гаразд. Велике дякую всім за підтримку", - заявив Грожан.

"Кілька років тому я не підтримував Halo ("ореол" - титанова дуга в болідах із відкритими колесами, розташовується навколо голови гонщика і повинна захищати від масивних предметів: від великого уламка до цілого боліда; застосовується з 2018 року, - прим. LB.ua). Думаю, це найкраща річ, яку привнесли у Формулу-1. Якби не Halo, я не зміг би з вами розмовляти", - переконаний 34-річний француз.

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