Пілот Формули-1 розповів, що врятувало йому життя в учорашній гонці

Напередодні завершився 15-й етап чемпіонату світу Формули-1 - Гран-прі Бахрейну. Гонку виграв пілот "Мерседеса" Льюїс Гамільтон.

Фото: Ф-1 Ромен Грожан

На старті гонки сталася страшна аварія. Гонщик Haas Ромен Грожан на повній швидкості врізався у відбійник. Удар був такої сили, що болід розірвало навпіл і спалахнула пожежа.

My God the crash of Grosjean turning into fire.



He is safe and already rescued pic.twitter.com/3hU4UKTN3X — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2020

Сам француз 32 секунди перебував у вогні, але щасливо вибрався з машини.

So relieved that @RGrosjean is safe. Thanks to Dr Ian Roberts and the @FIA teams for their courageous and efficient intervention. We have always put safety at the top of our priorities and will continue to do so.#F1 #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/64xubWCgUH — Jean Todt (@JeanTodt) November 29, 2020

Ромена доправили в госпіталь Сил оборони Бахрейну, де йому діагностували опіки на тильній стороні обох рук, при цьому він уникнув переломів.

Грожан заявив, що почувається нормально.

"Усім привіт, хотів сказати всім, що зі мною все гаразд. Ніби гаразд. Велике дякую всім за підтримку", - заявив Грожан.

"Кілька років тому я не підтримував Halo ("ореол" - титанова дуга в болідах із відкритими колесами, розташовується навколо голови гонщика і повинна захищати від масивних предметів: від великого уламка до цілого боліда; застосовується з 2018 року, - прим. LB.ua). Думаю, це найкраща річ, яку привнесли у Формулу-1. Якби не Halo, я не зміг би з вами розмовляти", - переконаний 34-річний француз.