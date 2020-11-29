Гонку Гран-прі Бахрейну в рамках "Формули-1" зупинили незадовго після старту через вибух боліда пілота команди "Хаас" Ромена Грожана. Болід французького спортсмена на швидкості близько 275 км/год вилетів у відбійник після зіткнення з росіянином Данилом Квятом. Від удару машину розірвало навпіл, болід загорівся.

Грожан, який був у вогні протягом 32 секунд, самостійно покинув автомобіль. Його забрала "швидка".

My God the crash of Grosjean turning into fire.



He is safe and already rescued pic.twitter.com/3hU4UKTN3X — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2020

32 seconds Grosjean has stayed into the fire.



32 seconds. pic.twitter.com/bgnLGOqFvN — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2020

Grosjean escaping fire in detail is the craziest thing I’ve seen in a moment 😱😱😱 #BahrainGP good to know he doing generally well pic.twitter.com/m2jriTe4mD — shuggy hugman (@hughegarty) November 29, 2020

Повідомляють, що французький пілот отримав невеликі опіки на руках і щиколотках, і зараз перебуває у медичному центрі автодрому. Також є підозра на переломи ребер.

Як повідомляли, гонку першого Гран-прі Тоскани Формули-1 двічі зупиняли через масові аварії.