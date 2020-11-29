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На старті гонки Формули-1 болід вибухнув, пілот 32 секунди був у вогні

Ромен Грожан відбувся невеликими опіками.

Гонку Гран-прі Бахрейну в рамках "Формули-1" зупинили незадовго після старту через вибух боліда пілота команди "Хаас" Ромена Грожана. Болід французького спортсмена на швидкості близько 275 км/год вилетів у відбійник після зіткнення з росіянином Данилом Квятом. Від удару машину розірвало навпіл, болід загорівся.

Грожан, який був у вогні протягом 32 секунд, самостійно покинув автомобіль. Його забрала "швидка".

Повідомляють, що французький пілот отримав невеликі опіки на руках і щиколотках, і зараз перебуває у медичному центрі автодрому. Також є підозра на переломи ребер.

Як повідомляли, гонку першого Гран-прі Тоскани Формули-1 двічі зупиняли через масові аварії.

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