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Відбулася процедура зважування і дуель поглядів Майка Тайсона і Роя Джонса

Майк переважив Роя майже на 5 кг.

Майк Тайсона і Рой Джонс
Фото: скріншот
Майк Тайсона і Рой Джонс

У Лос-Анджелесі відбулася офіційна процедура зважування і дуель поглядів напередодні боксерського вечора, головним івентом якого стане поєдинок к

олишнього абсолютного чемпіона світу в хевівейті Майка Тайсона і також колишнього володаря поясів у чотирьох вагових категоріях Роя Джонса-молодшого.

Нагадаємо, що рідною категорією для Тайсона був хевівейт, а Джонса - крузервейт. Це, в якійсь мірі, підтвердилося на зважуванні.

В результаті вага 54-річного Тайсона виявився 99,8 кг, тоді як 51-річний Джонс показав на вагах 95,2 кг.

Додамо, що виставковий бій Тайсон - Джонс відбудеться в ніч з суботи на неділю.

На відео зважування Тайсона і Джонса - з 22:02.

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