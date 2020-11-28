У Лос-Анджелесі відбулася офіційна процедура зважування і дуель поглядів напередодні боксерського вечора, головним івентом якого стане поєдинок к
олишнього абсолютного чемпіона світу в хевівейті Майка Тайсона і також колишнього володаря поясів у чотирьох вагових категоріях Роя Джонса-молодшого.
Нагадаємо, що рідною категорією для Тайсона був хевівейт, а Джонса - крузервейт. Це, в якійсь мірі, підтвердилося на зважуванні.
В результаті вага 54-річного Тайсона виявився 99,8 кг, тоді як 51-річний Джонс показав на вагах 95,2 кг.
Додамо, що виставковий бій Тайсон - Джонс відбудеться в ніч з суботи на неділю.
На відео зважування Тайсона і Джонса - з 22:02.