Три українські боксери завоювали "золото" молодіжного чемпіонату Європи

Українські боксери Ілля Тогобицький, Юрій Захарєєв і Микита Горбатенко завоювали золоті медалі на молодіжному чемпіонаті Європи, який проходив у Чорногорії. І всі три "золоті" фінали українці виграли в протистоянні з росіянами.

Фото: ФБУ Юрій Захарєєв

У фіналі вагової категорії до 75 кг Тогобицький переміг Михайла Усова роздільним рішенням суддів.В ваговій категорії до 69 кг Захареєв переміг свого однолітка Чеєраву Ашалаєва також рішенням суддів.

І нарешті, українсько-російське протистояння в фіналі вагової категорії до 91 кг Горбатенко проти Владислава Комарова також було, за рішенням суддів, за нашим боксером.

Крім того, на рахунку украискої збірної 5 срібних медалей (Роман Литвинов - 52 кг, Василь Ткачук - понад 91 кг, Марина Стойко - 64 кг), Анна Сезько - 69 кг та Яна Тараненко - 81 кг), а також 7 бронзових нагород (Данило Дрижак - 49 кг, Геннадій Масленніков - 60 кг, Бозорбой Матякубов - 64 кг, Денис Салабай - 81 кг, Катерина Боднарчук - 54 кг, Раїса Піскун - 75 кг та Вікторія Левчук - понад 81 кг).

У загальному заліку збірна України поступилися тільки Росії.

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