Конкурс на Великий герб України: смішні картинки і конфлікт інтересів
Конкурс на Великий герб України: смішні картинки і конфлікт інтересів
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
Митрополит Климент: “Я перебуваю на території Криму, позбавлений всіх прав. Цей психологічний тиск гірший за ув’язнення”
Митрополит Климент: “Я перебуваю на території Криму, позбавлений всіх прав. Цей психологічний тиск гірший за ув’язнення”
Носороги і герої. До річниці Майдану
Носороги і герої. До річниці Майдану
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Під будинок Порошенка в Козині привезли "тітушок"
Під будинок Порошенка в Козині привезли "тітушок"
Ігор Пошивайло: «Цілком очевидно, що здійснюється спроба помножити Революцію Гідності на нуль»
Ігор Пошивайло: «Цілком очевидно, що здійснюється спроба помножити Революцію Гідності на нуль»
Активісти влаштували автопробіг до "Феофанії", щоб оголосити свої вимоги Зеленському
Активісти влаштували автопробіг до "Феофанії", щоб оголосити свої вимоги Зеленському
ГоловнаСпорт

Три українські боксери завоювали "золото" молодіжного чемпіонату Європи

Чемпіонами континенту стали Ілля Тогобицький, Юрій Захареєв і Микита Горбатенко.

Українські боксери Ілля Тогобицький, Юрій Захарєєв і Микита Горбатенко завоювали золоті медалі на молодіжному чемпіонаті Європи, який проходив у Чорногорії. І всі три "золоті" фінали українці виграли в протистоянні з росіянами.

У фіналі вагової категорії до 75 кг Тогобицький переміг Михайла Усова роздільним рішенням суддів.
Юрій Захарєєв
Фото: ФБУ
Юрій Захарєєв
В ваговій категорії до 69 кг Захареєв переміг свого однолітка Чеєраву Ашалаєва також рішенням суддів. 

І нарешті, українсько-російське протистояння в фіналі вагової категорії до 91 кг Горбатенко проти Владислава Комарова також було, за рішенням суддів, за нашим боксером.

Крім того, на рахунку украискої збірної 5 срібних медалей (Роман Литвинов - 52 кг, Василь Ткачук - понад 91 кг, Марина Стойко - 64 кг), Анна Сезько - 69 кг та Яна Тараненко - 81 кг), а також 7 бронзових нагород (Данило Дрижак - 49 кг, Геннадій Масленніков - 60 кг, Бозорбой Матякубов - 64 кг, Денис Салабай - 81 кг, Катерина Боднарчук - 54 кг, Раїса Піскун - 75 кг та Вікторія Левчук - понад 81 кг).

У загальному заліку збірна України поступилися тільки Росії.

.  

.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також