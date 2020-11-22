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Україна завоювала єдину медаль на чемпіонаті Європи з дзюдо

Єлизавета Калініна дозволила нашій збірній поїхати з Чехії не з порожніми руками.

Єлизавета Калініна
Фото: Facebook Федерації дзюдо
Єлизавета Калініна

В останній день чемпіонату Європи по дзюдо в Празі Єлизавета Калініна в категорії понад 78 кг виграла бронзову медаль.

У півфіналі 25-річна українка поступилася колишній співвітчизниці Ірині Кіндзерської, яка виступає під прапором Азербайджану.

Бронзова медаль стала для Єлизавети вже другою на континентальних змаганнях. Два роки тому медаль аналогічної вартості Калініна завоювала на чемпіонаті Європи-2018 в Тель-Авіві.

Відзначимо, що медаль Калініної стала для збірної України першою і єдиною на чемпіонаті Європи в Чехії. Нагадаємо, що лідер нашої команди Дарина Білодід пропустила турнір через хворобу.

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