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"Шахтар" нагороджено срібною премією УЄФА в номінації "Найкращий професійний клуб"

"Гірників" випередив лише "Вердер".

"Шахтар" нагороджено срібною премією УЄФА в номінації "Найкращий професійний клуб"
Фото: "Шахтар"

УЄФА оголосив лауреатів щорічної премії масового футболу. Донецький "Шахтар" став срібним призером у номінації "Найкращий професійний футбольний клуб", повідомляє офіційний сайт "гірників".

UEFA Grassroots Awards була заснована 2010 року. Щорічно нагороди присуджують клубам і проєктам, що допомагають дотримуватися стратегії УЄФА, згідно з якою кожен, незалежно від здібностей, віку, статі та походження, може грати у футбол в безпечному середовищі. У 2020 році взяли участь 129 номінантів від 37 національних асоціацій.

Існує 5 окремих номінацій: Best Grassroots Leader, Best Grassroots Project, Best Grassroots Club, Best Disability Initiative, Best Professional Football Club. У кожній з них визначають трьох призерів.

У категорії "Найкращий професійний футбольний клуб" "срібло" цього року отримав "Шахтар". 

Президент УЄФА Александер Чеферін підкреслив: "Масовий футбол має вирішальне значення для добробуту футболу і суспільства в усій Європі. Досягнення переможців показують, як загальна популярність футболу може допомогти руйнувати стереотипи і об'єднувати спільноти. Ми прийшли до остаточного вибору лише після довгих обговорень і роздумів. Сила номінантів зростає з кожним роком, що робить досягнення переможців ще більш видатними".

Best Professional Football Club:

Gold: SV Werder Bremen (Germany).

Silver: Shakhtar Social (Ukraine).

Bronze: Dundee United Community Trust (Scotland).

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