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"Манчестер Сіті" і Гвардіола уклали нову угоду

Контракт каталонця пролонгований на 2 роки.

Хосеп Гвардіола явно задоволений кооперацією с клубом
Фото: EPA/UPG
Хосеп Гвардіола явно задоволений кооперацією с клубом

"Манчестер Сіті" і головний тренер клубу з "Етіхад" Хосеп Гвардіола поклали край розмовам про перехід каталонського фахівця в інший клуб, продовживши діючий контракт ще на 2 роки, до літа 2023 року, повідомляє офіційний сайт 6-разових чемпіонів Англії.

Нагадаємо, Гвардіола очолив "МанСіті" в 2016 році. За цей час він виграв з клубом 8 трофеїв, включаючи 2 титулу чемпіонів Англійської Прем'єр-ліги, провів 245 ігор на чолі команди, в яких 181 раз здобував перемогу.

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