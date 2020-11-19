"Манчестер Сіті" і Гвардіола уклали нову угоду

Фото: EPA/UPG Хосеп Гвардіола явно задоволений кооперацією с клубом

"Манчестер Сіті" і головний тренер клубу з "Етіхад" Хосеп Гвардіола поклали край розмовам про перехід каталонського фахівця в інший клуб, продовживши діючий контракт ще на 2 роки, до літа 2023 року, повідомляє офіційний сайт 6-разових чемпіонів Англії. Perfect day for a Pep lock screen 😏📱



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/q8C6ItUO9K — Manchester City (@ManCity) November 19, 2020

Нагадаємо, Гвардіола очолив "МанСіті" в 2016 році. За цей час він виграв з клубом 8 трофеїв, включаючи 2 титулу чемпіонів Англійської Прем'єр-ліги, провів 245 ігор на чолі команди, в яких 181 раз здобував перемогу.