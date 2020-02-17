Гвардиола прокомментировал отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков

Хосеп заверил, что останется с горожанами еще на 1 год.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал решение УЕФА дисквалифицировать клуб на два года из еврокубков, а также оштрафовать на 30 млн евро, из-за нарушения финансового фэйр-плей.

При этом испанский специалист подчеркнул, что не намерен преждевременно покидать стан английского гранда.

"Мы не деньги, мы - талант. Именно сейчас мы обязаны это показать всем", - цитирует слова Гвардиолы The Athletic.

Также Гвардиолы провел отдельную беседу с игроками клуба, в которой сделал акцент на том, что игроки должны быть предельно сконцентрированы и сосредоточены в ближайшие две недели, а также отменили все вечеринки и мероприятия со своим участием.

"МанСити" занимает второе место в чемпионате Англии, отставая от "Ливерпуля" на 25 очков.

В 1/8 финала Лиги Чемпионов подопечные Гвардиолы 26 февраля сыграю на выезде с "Реалом", а в ближайшую среду встретятся с "Вест Хэмом" в 26-м туре АПЛ.

Напомним, контракт Хосепа с "горожанами" истекает летом 2021 года.