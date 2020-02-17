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В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу

В поединке "Реал" - "Сельта" произошел форс-мажор.

В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
Фото: segodnya.ua

В заключительном матче 24-го тура испанской Ла Лиги лидер чемпионата - "Реал" принимал одного из аутсайдеров – "Сельту".

Неожиданно "Королевский клуб" не смог одержать победу – матч завершился вничью 2:2.

Помимо боли потери нужных в борьбе с "Барселоной" за чемпионство двух очков, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан по ходу матча испытал боль физическую.

На 61-й минуте защитник гостей Джозеф Айду в попытках сохранить в поле мяч влетел в Зидана, да так неудачно, что заехал французу бутсой в лицо.

Фото: segodnya.ua
Фото: segodnya.ua

К чести Зинедина, он ничего не сказал 25-летнему ганцу, но осадочек остался.

Эпизод "встречи" бутсы Айду с лицом Зидана – на 5:10 видеообзора.

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