Пидручный не смог отстоять титул чемпиона мира по биатлону в пасьюте

Чемпион мира-2019 по биатлону украинец Дмитрий Пидручный не смог защитить прошлогоднее "золото" в пасьюте.

В гонке преследования у мужчин на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце-Антерсельве он стартовал с 10-го места, уступая лидеру - россиянину Александру Логинову 56 секунд.

В итоге, украинский биатлонист пришел к финишу лишь тридцатым.

После первой стрельбы Пидручный отправился на два круга штрафа, что отбросило его далеко за топ-10.

По ходу гонки украинец почувствовал дискомфорт в спине. Как после финиша рассказал сам Пидручный, именно проблемы со спиной помешали ему успешно отстреляться стоя.

После гонки главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра в эфире UA:Перший сообщил о том, что Пидручный пропустит индивидуальную гонку, которая состоится 19 февраля.

Золотую медаль выиграл стартовавший шестым француз Эмильен Жаклен, который закрыл все 20 мишеней и в финишном коридоре опередивший на 0,4 секунды норвежца Йоханнеса Бё.

Добавим, что обладатель Большого хрустального глобуса прошлого года второй год подряд стал вице-чемпионом мира в этой дисциплине.

Логинов завоевал для сборной России еще одну медаль, на этот раз бронзовую.

Лучшим из украинских биатлонистов был Артем Прима, занявший 24-е место.

Итоги гонки:

Эмильен Жаклен (0+0+0+0) 31:15,2 Йоханнес Бё (1+1+0+0) +0,4 Александр Логинов (0+0+0+1) +23,9

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