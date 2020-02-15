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Логинов прервал золотую поступь сборной Норвегии на чемпионате мира по биатлону

Лучший из украинцев – Дмитрий Пидручный занял 10-е место.

Логинов прервал золотую поступь сборной Норвегии на чемпионате мира по биатлону
Дмитрий Пидручный
Фото: EPA/UPG

В итальянском Антхольц-Антерсельве в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась третья гонка - мужской спринт на 10 км с двумя огневыми рубежами.

Эта гонка навсегда войдет в историю украинского биатлона, так как впервые на чемпионате мира в спринте Украину представили пять биатлонистов. Этому способствовала золотая медаль Дмитрия Пидручного в гонке преследования на предыдущем ЧМ.

В спринте в Антхольце Дмитрий также был близок к медали, но на втором огневом рубеже последний патрон не попал в цель.

В итоге, Пидручный занял 10-е место.

А победителем гонки неожиданно стал россиянин Александр Логинов, опередивший в борьбе за "золото" двух французов - Кантена Фийон-Майе и Мартена Фуркада, занявших второе и третье место соответственно.

Норвежец Тарьей Бё стал четвертым, а Йоханнес расположился в финишном протоколе сразу за старшим братом.

Напомним, первые две гонки на ЧМ-2020 выиграли биатлонисты Норвегии - смешанную эстафету и женский спринт.

Итоги гонки:

  1. Александр Логинов (0+0) 22:48,1
  2. Кантен Фийон Майе (1+0) +6,5
  3. Мартен Фуркад (0+0) +19,5

...

  • 10.  Дмитрий Пидручный (0+1) +56,4

  • 25.  Артем Прима (1+0) +1:26,4

  • 42.  Сергей Семенов (1+1) +2:00,4

  • 60.  Антон Дудченко (0+1) +2:39,5

  • 67.  Богдан Цымбал (0+1) +2:49,1

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