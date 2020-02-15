Логинов прервал золотую поступь сборной Норвегии на чемпионате мира по биатлону

В итальянском Антхольц-Антерсельве в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась третья гонка - мужской спринт на 10 км с двумя огневыми рубежами.
Эта гонка навсегда войдет в историю украинского биатлона, так как впервые на чемпионате мира в спринте Украину представили пять биатлонистов. Этому способствовала золотая медаль Дмитрия Пидручного в гонке преследования на предыдущем ЧМ.
В спринте в Антхольце Дмитрий также был близок к медали, но на втором огневом рубеже последний патрон не попал в цель.
В итоге, Пидручный занял 10-е место.
А победителем гонки неожиданно стал россиянин Александр Логинов, опередивший в борьбе за "золото" двух французов - Кантена Фийон-Майе и Мартена Фуркада, занявших второе и третье место соответственно.
Норвежец Тарьей Бё стал четвертым, а Йоханнес расположился в финишном протоколе сразу за старшим братом.
Напомним, первые две гонки на ЧМ-2020 выиграли биатлонисты Норвегии - смешанную эстафету и женский спринт.
Итоги гонки:
- Александр Логинов (0+0) 22:48,1
- Кантен Фийон Майе (1+0) +6,5
- Мартен Фуркад (0+0) +19,5
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10. Дмитрий Пидручный (0+1) +56,4
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25. Артем Прима (1+0) +1:26,4
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42. Сергей Семенов (1+1) +2:00,4
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60. Антон Дудченко (0+1) +2:39,5
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67. Богдан Цымбал (0+1) +2:49,1