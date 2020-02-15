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Зинченко вместе с "Манчестер Сити" может отправиться в четвертый английский дивизион

Простой дисквалификацией из еврокубков и штрафом "горожане" могут не отделаться.

Зинченко вместе с "Манчестер Сити" может отправиться в четвертый английский дивизион
Да, где-то там Вторая лига, Хосеп
Фото: EPA/UPG

Помимо дисквалификации на 2 года на участие в еврокубках и штрафа в размере 30 млн евро, "Манчестер Сити" может ждать куда более жесткое наказание. 

А именно, перевод в низший дивизион, коим в Англии является Вторая лига - третий дивизион Английской футбольной лиги и четвертый по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии после Английской Премьер-Лиги, Чемпионшипа и Лиги 1, сообщает Daily Star.

Кроме того, клуб может подвергнуться наказанию от АПЛ уже в текущем розыгрыше в виде снятия очков, уточняет издание.

Перед стартом каждого сезона клуб должен предоставить финансовый отчет, который позволяет получить лицензию АПЛ.

Согласно новым правилам Английской футбольной ассоциации, клуб, нарушивший правила финансового фэйр-плей, должен отправиться в Лигу 2.

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