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"Динамо" нашло лазейку в регламенте и проведет матч против "Ворсклы" со зрителями

Находчиво и, вроде, законно.

"Динамо" нашло лазейку в регламенте и проведет матч против "Ворсклы" со зрителями
Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" проинформировало Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) и Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) о том, что поединок 19-го тура чемпионата Украины против "Ворсклы" пройдет со зрителями, сообщает Telegram.

Согласно пункту "е" 26-й статьи обновленного регламента УАФ об инфраструктуре и мерах безопасности, вход на матч разрешен школьникам до 14-ти лет в сопровождении родителей.

"Статья 26. Ограничение доступа к спортивному сооружению

26.1. Если УАФ принято решение о проведении матча без зрителей, то право на его посещение имеют исключительно следующие лица (согласно аккредитациям и удостоверениям), а именно:

е) дети в возрасте до 14 лет (при надлежащем сопровождении, что согласуется с Комитетом УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований) из школ и/или футбольных академий, приглашенные на матч бесплатно".

Ранее сообщалось, что матч "Динамо" - "Ворскла" пройдет без зрителей.

Киевский клуб был наказан за расистский скандал на матче 14-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо". Апелляционный комитет УАФ отклонил жалобу "Динамо" на решение КДК УАФ от 21-го ноября 2019-го года.

Напомним, матч "Динамо" - "Ворскла" состоится в субботу, 22-го февраля.

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