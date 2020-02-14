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Сборная Украины проведет товарищеские матчи перед Евро в Киеве, Харькове и Львове

Первый домашний поединок пройдет 26 мая.

Сборная Украины проведет товарищеские матчи перед Евро в Киеве, Харькове и Львове
НСК "Олимпийский"
Фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила список городов, которые примут товарищеские матчи сборной Украины перед стартом Евро-2020.

26 мая матч с Кипром команда Андрея Шевченко проведет в Харькове, сообщается на официальном сайте организации.

2 июня НСК "Олимпийский" примет поединок Украина - Северная Ирландия, а 7 июня Львов встретит сборные Украины и Израиля.

Ранее предполагалось, что матч с Кипром также может принять Полтава.

Еще два контрольных матча украинцы проведут на выезде в марте: 27-го - с Францией в Париже, а 31-го - с Польшей в Хожуве.

Напомним, что соперниками Украины на групповом этапе чемпионата Европы станут сборные Нидерландов и Австрии, а также еще одна команда, которая определится в стыковом матче Лиги Наций.

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