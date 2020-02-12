Зинченко является одним из самых низкооплачиваемых игроков "Манчестер Сити"

Меньше украинца зарабатывает только 19-летний тинейджер.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко является одним из самых низкооплачиваемых игроков "горожан", сообщает Spotrac.

Игрок сборной Украины зарабатывает "только" 20 тыс. фунтов в неделю или 1,04 млн в год.

Меньше Александра в клубе зарабатывает лишь 19-летний полузащитник Фил Фоден – 12 тыс.

А лидером в этой номинации является Кевин де Брёйне, банковский счет которого каждую неделю пополняется на 350 тыс.

Вторым по этому показателю идет Рахим Стерлинг – 300 тыс.

Лидер атак – Серхио Агуэро зарабатывает 230 тыс.

Напомним, партнер Зинченко по национальной команде Украины - Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком другого клуба Английской Премьер-Лиги - "Вест Хэм Юнайтед".