Зинченко является одним из самых низкооплачиваемых игроков "Манчестер Сити"

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко является одним из самых низкооплачиваемых игроков "горожан", сообщает Spotrac.
Игрок сборной Украины зарабатывает "только" 20 тыс. фунтов в неделю или 1,04 млн в год.
Меньше Александра в клубе зарабатывает лишь 19-летний полузащитник Фил Фоден – 12 тыс.
А лидером в этой номинации является Кевин де Брёйне, банковский счет которого каждую неделю пополняется на 350 тыс.
Вторым по этому показателю идет Рахим Стерлинг – 300 тыс.
Лидер атак – Серхио Агуэро зарабатывает 230 тыс.
Напомним, партнер Зинченко по национальной команде Украины - Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком другого клуба Английской Премьер-Лиги - "Вест Хэм Юнайтед".