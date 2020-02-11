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Экс-наставник "Шахтера" отказывается подписывать играющего у него экс-хавбека "Шахтера"

"Арсенал" и "Рома" не могут сойтись в цене по Мхитаряну.

Экс-наставник "Шахтера" отказывается подписывать играющего у него экс-хавбека "Шахтера"
Паулу Фонсека и Генрих Мхитарян
Фото: Sport Mediamax

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, в свое время возглавлявший "Шахтер", отказался от идеи выкупа контракта бывшего полузащитника "Шахтера" Генриха Мхитаряна, который выступает за римлян на правах аренды, а принадлежит лондонскому "Арсеналу", сообщает The Sun.

Камнем преткновения стал финансовый вопрос.

Римляне не готовы платить за 31-летнего армянина, чей контракт с "канонирами" истекает через год, 20 млн фунтов.

В текущем сезоне Серии А Мхитарян провел 10 матчей, в которых отметился 4 голами и одной результативной передачей.

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