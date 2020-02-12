Один из лучших тренеров мира предстал с новым имиджем.

В то время как игроки "Тоттенхэма", как и футболисты многих других клубов Английской Премьер-Лиги, нежатся в лучах февральского солнца Дубая и Марбельи, для главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо нет зимних каникул.

Португалец, в рамках подготовки к матчам Лиги Чемпионов, решил воочию понаблюдать за своим соперником по 1/8 финала – РБ "Лейпциг".

Для чего Жозе отправился в Мюнхен на матч Бундеслиги, в котором встречались лидеры чемпионата Германии – "Бавария" и "Лейпциг" (0:0).

На "Альянц Арене" Моуриньо предстал в новом образе - португальский специалист постригся налысо.

В интервью Sky Sports Жозе рассказал, что его побудило изменить имидж. Оказывается, наставник "Тоттенхэма" попросту заснул во время стрижки.

"Порой хочется прочувствовать холодную погоду. Иногда мне нравится что-то менять. Но в этот раз причина была другой. Я задремал в кресле у парикмахера, а когда проснулся, то увидел, что все очень плохо. Так что я попросил его сбрить все волосы. Надеюсь, что они отрастут снова", - убежден Моуриньо.