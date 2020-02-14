Мэр Львова Садовый пояснил решение Львовского горсовета по "Карпатам"

Мэр города Львова Андрей Садовый пояснил решение Львовского городского совета о передаче в долгосрочную аренду ФК "Карпаты" земли стадиона "Украина" в обмен на передачу корпоративных прав клуба во владение территориальной общины города.

"Все зависит от многих факторов. Сейчас "Карпаты" имеют двух собственников. Это Петр Дыминский и Игорь Коломойский, по 50%. Я не понимаю, почему они отказались от финансирования. Если "Карпаты" им не нужны, то городу Львов этот клуб всегда интересен. Но нужно спросить собственников об этом.

Решение совета открывает эту дорогу. Какая цель: создать народную команду. Это запасной вариант, если собственники клуба не будут его финансировать. Мы говорим, что город готов к созданию народной команды. Но владельцы должны дать ответ. Мы их позицию не знаем", - цитирует интервью Садового ТВ-каналу Футбол 1 sport.ua.

Перед возобновлением первенства Украины "Карпаты" находятся на самом дне в турнирной таблице. При этом клуб из-за финансовых проблем был вынужден отпустить ведущих игроков и перейти в режим экономии.