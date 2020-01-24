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Львовский горсовет отклонил предложение о выделении "Карпатам" земли вокруг стадиона "Украина"

Клуб может прекратить свое существование.

Львовский горсовет отклонил предложение о выделении "Карпатам" земли вокруг стадиона "Украина"
Андрей Садовой
Фото: fckarpaty.com

Вчера Львовский городской совет не поддержал решение о выделении клубу "Карпаты" земли стадиона "Украина" в долгосрочную аренду, сообщается на официальном сайте клуба.

Руководство клуба крайне негативно восприняло эту новость и намекает на возможное исчезновение "Карпат".

В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовый хочет еще раз рассмотреть этот вопрос и все же выделить для клуба землю.

"Вчера состоялось заседание сессии Львовского городского совета, на котором рассматривался вопрос закрепления земельного участка вокруг стадиона, где выступают "Карпаты". Очень неприятно, что не хватило голосов и данный вопрос не был проголосован. Можно говорить о разных вещах, но "Карпаты" - это наша футбольная команда. "Карпаты" играли на этом стадионе и всегда будут играть. И сегодня, когда у клуба непростая ситуация, им нужно помочь, а не ставить подножку. Считаю, что это досадное недоразумение", - цитирует Садового пресс-служба "Карпат".

Стадион &quot;Украина&quot;
Фото: ФК "Карпаты"
Стадион "Украина"

"Я принципиально настаиваю на том, что футбольный клуб "Карпаты" должен иметь легитимное право и в дальнейшем выступать на этом стадионе. Если клуб выражает желание провести реконструкцию, мы поддержим это. Это наш футбольный клуб! Сейчас многие футбольные клубы появляются, исчезают, а "Карпаты" были, есть и будут", - эмоционально добавил мэр.

Напомним, "Карпаты" планировали провести реконструкцию стадиона "Украина". Его хотели сделать исключительно футбольным, сократив вместительность с 28 тысяч до 15 тысяч

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