Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в фильме "Быть боссом" рассказывает об управленческом вдохновении, почему его не встретишь в социальных сетях, почему он не носит костюм и какой игрок будет хорошим менеджером.

Кроме того, наставник сильнейшей в мире клубной футбольной команды поведал, как он отдыхает после матчей.

"Мне очень нравится моя работа. Полюбил ее еще тогда, когда про меня никто и не слышал. Я нахожусь с игроками высочайшего уровня и помогаю им развиваться.

Я всему в футболе научился сам. Не было времени смотреть игры и читать книги про футбол. Просто была возможность экспериментировать. Это круто.

Как я отдыхаю после игр? Просто сплю", - признался немецкий специалист.

Напомним, Клопп начинал свою карьеру в немецком "Майнце" в 2001 году. После была дортмундская "Боруссия" и "Ливерпуль", с которым он в этом сезоне мчится на всех парах к первому в истории "красных" чемпионству в Английской Премьер-Лиге.

Накануне "Ливерпуль" сделал очередной шаг в этом направлении, обыграв на выезде "Вулверхэмптон" 2:1.