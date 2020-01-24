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Главный тренер "Ливерпуля" поведал, каким оригинальным способом он борется со стрессом

Немецкий специалист отдает предпочтение только проверенным методам.

Главный тренер "Ливерпуля" поведал, каким оригинальным способом он борется со стрессом
Юрген Клопп
Фото: EPA/UPG

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в фильме "Быть боссом" рассказывает об управленческом вдохновении, почему его не встретишь в социальных сетях, почему он не носит костюм и какой игрок будет хорошим менеджером.

Кроме того, наставник сильнейшей в мире клубной футбольной команды поведал, как он отдыхает после матчей.

"Мне очень нравится моя работа. Полюбил ее еще тогда, когда про меня никто и не слышал. Я нахожусь с игроками высочайшего уровня и помогаю им развиваться.

Я всему в футболе научился сам. Не было времени смотреть игры и читать книги про футбол. Просто была возможность экспериментировать. Это круто.

Как я отдыхаю после игр? Просто сплю", - признался немецкий специалист.

Напомним, Клопп начинал свою карьеру в немецком "Майнце" в 2001 году. После была дортмундская "Боруссия" и "Ливерпуль", с которым он в этом сезоне мчится на всех парах к первому в истории "красных" чемпионству в Английской Премьер-Лиге.

Накануне "Ливерпуль" сделал очередной шаг в этом направлении, обыграв на выезде "Вулверхэмптон" 2:1.

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