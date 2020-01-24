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Серена Уильямс впервые в карьере вылетела с Australian Open в первую неделю турнира

Американка уступила Ван Цян.

Серена Уильямс впервые в карьере вылетела с Australian Open в первую неделю турнира
Серена Уильямс
Фото: EPA/UPG

В третьем раунде Australian Open Серена Уильямс, сеяная на турнире под 8-м номером, в упорном поединке, длившемся 2 часа и 41 минуту, проиграла китаянке Ван Цян – 4:6, 7:6 (7-2), 5:7.

Для 38-летней экс-первой ракетки мира - это первый вылет на Australian Open на столь ранней стадии.

Отметим, что в первую неделю турниров "Большого шлема" (ТБШ) Серена проиграла всего пятый раз в карьере при 108 победах. Это ее 74-й Grand Slam.

Напомним, Уильямс-младшая дебютировала на Australian Open в 1998 году. Она 23-кратная победительница ТБШ, в частности Australian Open она выигрывала трижды. Последний ее триумф в Мельбурне датирован 2010 годом.

Добавим, что за место в четвертьфинале 27-я ракетка турнира Ван Цян сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер, которая обыграла обидчицу нашей Даяны Ястремской, датчанку Каролин Возняцки – 7:5, 3:6, 7:5.

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