В трансфере защитника сборной Украины в лондонский "Арсенал" появился новый сюжет

В возможном трансфере защитника "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко в лондонский "Арсенал" появился новый сюжет, сообщаетSky Sports.

В ответ на предложение "горняков", оценивших Николая в 30 млн евро, лондонцы ответили своей схемой, по которой они готовы взять Матвиенко в полугодовую аренду, заплатив "канонирам" 4,5 млн фунтов стерлингов и включить в соглашение пункт об обязательном летнем выкупе игрока за 22 млн фунтов.

Если сторонам удастся договориться, то, в общей сложности, за Матвиенко "Шахтер" получит 26,5 млн фунтов (около 30 млн евро), что сделает защитника вторым по дороговизне в истории украинского футбола.

Напомним, трансферный рекорд среди украинцев с 2006 года принадлежит нынешнему наставнику сборной Украины Андрею Шевченко, за которого "Челси" заплатил "Милану" 43,3 млн евро.