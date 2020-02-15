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Оппонент Ломаченко в легком весе срубил соперника на 80-й секунде и отстоял титул чемпиона WBC Silver

Райан Гарсия продолжает карабкаться к вершине.

Оппонент Ломаченко в легком весе срубил соперника на 80-й секунде и отстоял титул чемпиона WBC Silver
Райан Гарсия
Фото: Golden Boy

На арене Honda Center в Анахайме (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого встретились экс-претендент на титул во втором полулегком весе, представитель Никарагуа Франциско Фонсека (26-3-2, 19 КО) и один из главных проспектов легкого веса американец мексиканского происхождения Райан Гарсия ((20-0, 17 КО).

На кону стоял титул WBC Silver, который защищал Гарсия.

Бой продлился всего 80 секунд – мощный левый хук американца достиг цели и срубил андердога с ног.

Фонсека долгое время не мог подняться после удара.

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