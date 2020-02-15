На арене Honda Center в Анахайме (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого встретились экс-претендент на титул во втором полулегком весе, представитель Никарагуа Франциско Фонсека (26-3-2, 19 КО) и один из главных проспектов легкого веса американец мексиканского происхождения Райан Гарсия ((20-0, 17 КО).
На кону стоял титул WBC Silver, который защищал Гарсия.
Бой продлился всего 80 секунд – мощный левый хук американца достиг цели и срубил андердога с ног.
Фонсека долгое время не мог подняться после удара.
OMG RYAN GARCIA! 🥊😱— SportsCenter (@SportsCenter) February 15, 2020
(via @dazn_usa) pic.twitter.com/Qkstb82qIR