На арене Honda Center в Анахайме (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого встретились экс-претендент на титул во втором полулегком весе, представитель Никарагуа Франциско Фонсека (26-3-2, 19 КО) и один из главных проспектов легкого веса американец мексиканского происхождения Райан Гарсия ((20-0, 17 КО).

На кону стоял титул WBC Silver, который защищал Гарсия.

Бой продлился всего 80 секунд – мощный левый хук американца достиг цели и срубил андердога с ног.

Фонсека долгое время не мог подняться после удара.