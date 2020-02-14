В очередном матче Швейцарской хоккейной лиги встречались команды с разных полюсов турнирной таблицы – "Далас" занимает второе место, а "Амбри-Пиотта" тоже второе, но с конца.
В основное и дополнительное время матча соперники не смогли выявить победителя – 2:2.
Для этого командам потребовалось исполнить по 9 попыток в серии буллитов.
Эффектную точку поставил Маттиас Теденбю, исполнивший свою попытку в невероятном стиле. "Давос" одержал третью победу кряду.
🏒⚪🔵 Ci sono voluti 18 rigori per decidere la sfida tra Davos ed Ambrì. A risolvere la contesa ci ha pensato Tedenby con questa magia #HCD #HCAP #NLA #Shootout pic.twitter.com/LynhTgDAMC— Sport RSI (@RSIsport) February 13, 2020