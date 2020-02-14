Предприимчивости, технике и смелости Маттиаса Теденбю нужно отдать должное.

В очередном матче Швейцарской хоккейной лиги встречались команды с разных полюсов турнирной таблицы – "Далас" занимает второе место, а "Амбри-Пиотта" тоже второе, но с конца.

В основное и дополнительное время матча соперники не смогли выявить победителя – 2:2.

Для этого командам потребовалось исполнить по 9 попыток в серии буллитов.

Эффектную точку поставил Маттиас Теденбю, исполнивший свою попытку в невероятном стиле. "Давос" одержал третью победу кряду.