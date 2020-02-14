Официально: "Карпаты" стали народной командой

Львовские "Карпаты" на своем официальном сайте опубликовали заявление, в котором говорится, что клуб согласился бесплатно передать общине Львова свои корпоративные права.

"Вся "зелено-белая" семья приветствует историческое решение Львовского городского совета и принятия решения о создании Народной команды.

Дата 13 февраля 2020 навсегда войдет в славную историю "Карпат": единогласным голосованием депутатского корпуса Львовского горсовета было принято решение о создании Народной команды. "Карпаты" переходят в собственность общины города Львова.

Особую благодарность хотим выразить в адрес городского головы Львова Андрея Садового, чей вклад в создание Народной команды трудно переоценить, инициатора, идейного вдохновителя решения, Григория Козловского, председателей фракций, всего депутатского корпуса.

Как известно, согласно условиям создания Народной команды "Карпаты", за которое проголосовали депутаты, основным из них является следующее: "Безвозмездная передача корпоративных прав ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты" в собственность территориальной громады. Львова".

ФК "Карпаты" официально сообщает, что корпоративные права будут бесплатно переданы в собственность общины города, как этого и требует текст постановления", - говорится в заявлении.

Напомним, накануне Львовский горсовет принял решение о передаче в долгосрочную аренду ФК "Карпаты" земли стадиона "Украина" в обмен на передачу корпоративных прав клуба во владение территориальной общины города.

Ситуацию о решении Львовского горсовета по "Карпатам" также пояснил мэр Львова Садовый.