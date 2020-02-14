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Форварду "Манчестер Юнайтед" запрещено тренироваться на базе команды из-за коронавируса

Одион Игало проводит тренировки вне Каррингтона.

Форварду "Манчестер Юнайтед" запрещено тренироваться на базе команды из-за коронавируса
Одион Игало
Фото: mirror.co.uk

Зимнему приобретению "Манчестер Юнайтед" Одиону Игало запретили тренироваться на клубной базе из-за угрозы коронавируса, сообщает Mirror.

30-летний нигериец тренируется индивидуально с личным тренером, занятия проходят не на территории базы МЮ в Каррингтоне, отмечает издание.

Руководство "красных дьяволов" приняло такое решение для обеспечения безопасности, поскольку Игало приехал в Манчестер из Китая.

При этом сообщается, что форварду запрещено приезжать на базу на протяжении 14 дней после приезда из Шанхая.

Напомним, в последний день зимнего трансферного окна клуб с "Олд Траффорд" арендовал до конца сезона Игало у "Шанхай Шеньхуа".

Сейчас основной состав МЮ находится на сборе в Испании, куда нигерийский форвард также не смог отправиться из-за эпидемии коронавируса.

Вместе с тем, главный тренер "Юнайтед" Уле Гуннар Сольскьяер заявил, что Игало будет включен в заявку команды на ближайший матч Аглийской Премьер-Лиги против "Челси", который состоится 17 февраля в Лондоне.

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