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Цуренко вышла в финал турнира ITF в Египте

Украинка победила нидерландку Аранчу Рус.

Цуренко вышла в финал турнира ITF в Египте
Фото: EPA/UPG

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№129 WTA) вышла в финал турнира серии ITF в Каире (Египет).

В полуфинале она сразилась с первой сеяной на турнире голландкой Аранчей Рус (№77 WTA) и победила в двух сетах - 7:5, 6:0.

16 февраля Цуренко встретится с румынкой Ириной Бегу (№118 WTA), которая ранее выбила из турнира украинку Марту Костюк.

Призовой фонд турнира составляет $100 тыс.

Отметим, что Цуренко за времена своей карьеры выиграла шесть титулов ITF (не выше 25-тысячника) и четыре титула WTA International.

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