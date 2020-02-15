Цуренко вышла в финал турнира ITF в Египте

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№129 WTA) вышла в финал турнира серии ITF в Каире (Египет).

В полуфинале она сразилась с первой сеяной на турнире голландкой Аранчей Рус (№77 WTA) и победила в двух сетах - 7:5, 6:0.

16 февраля Цуренко встретится с румынкой Ириной Бегу (№118 WTA), которая ранее выбила из турнира украинку Марту Костюк.

Призовой фонд турнира составляет $100 тыс.

Отметим, что Цуренко за времена своей карьеры выиграла шесть титулов ITF (не выше 25-тысячника) и четыре титула WTA International.