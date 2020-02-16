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Итальянка Вирер выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону, стартовав 7-й

Украинки не смогли вклиниться в борьбу за медали.

Итальянка Вирер выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону, стартовав 7-й
Доротея Вирер
Фото: EPA/UPG

В итальянском Антхольц-Антерсельве прошла четвертая гонка чемпионата мира по биатлону – гонка преследования у женщин, которую, к радости местных болельщиков, выиграла итальянка, обладательница Большого хрустального глобуса прошлого года Доротея Вирер.

Вирер стартовала 7-й с отставанием в 39 секунд от лидера, норвежки Марте Олсбю-Ройселанд.

Допустив на 4-х огневых рубежах лишь один промах, 29-летняя итальянка на 9.5 секунд опередила немку Дениз Херрманн, стартовавшую 5-й, и на 13,8 – Ройселанд.

После спринтерской гонки (4-е место с отставанием 26 сек.) капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная имела неплохие шансы побороться за медаль в гонке преследования, но уже на первой стрельбе допустила два промаха, после чего надеяться на успех было слишком оптимистично.

Единственной украинкой, которой удалось улучшить свою стартовую позицию, стала Юлия Джима – стартовав 22-й уроженка Киева перед последним огневым рубежом имела все шансы закончить гонку в топ-10, но 3 промаха отбросили Юлию на 19-ю позицию.

Результаты гонки:

  1. Доротея Вирер (0+0+0+1) 39:22,0
  2. Дениз Херрманн (1+0+0+2) +9,5
  3. Марте Олсбю Ройселанд (1+0+1+1) +13,8

...

  • 13. Елена Пидгрушная (2+0+1+1) +1:28,5
  • 19. Юлия Джима (1+0+0+3) +1:41,9
  • 39. Вита Семеренко (0+0+2+2) +2:53,4
  • 43. Валя Семеренко (0+1+2+1) +3:11,0
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