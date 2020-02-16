Фанаты дортмундской "Боруссии" организовали очередной яркий перфоманс.
Перед матчем 22-го тура Бундеслиги против "Айнтрахта" (4:0) сплоченные ряды болельщиков "шмелей" вывесили баннер "Большой город Дортмунд – моя мечта".
При этом красно-белый фон с гербом Германии превратился в желто-черный с логотипом "Боруссии".
Напомним, дортмундская команда является самой посещаемой футбольной командой в мире. При вместительности арены "Сигнал Идуна Парк" в 81 365 зрителей, в среднем матчи "Боруссии" посещает 81 132 человека.
Los tifos de la Südtribüne del Borussia Dortmund como obras de arte.— Luis Fando (@LuisFando) February 14, 2020
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