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Фаны дортмундской "Боруссии" устроили очередной великолепный перфоманс

Не перестаем удивляться предприимчивости болельщиков "шмелей".

Фаны дортмундской "Боруссии" устроили очередной великолепный перфоманс
Фото: ФК "Боруссия" Дортмунд

Фанаты дортмундской "Боруссии" организовали очередной яркий перфоманс.

Перед матчем 22-го тура Бундеслиги против "Айнтрахта" (4:0) сплоченные ряды болельщиков "шмелей" вывесили баннер "Большой город Дортмунд – моя мечта".

При этом красно-белый фон с гербом Германии превратился в желто-черный с логотипом "Боруссии".

Напомним, дортмундская команда является самой посещаемой футбольной командой в мире. При вместительности арены "Сигнал Идуна Парк" в 81 365 зрителей, в среднем матчи "Боруссии" посещает 81 132 человека.

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