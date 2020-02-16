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Юные украинские фигуристы победили в международном турнире в Венгрии

В общем зачете Мария Голубцова и Кирилл Белобров набрали 150.81 балла.

Юные украинские фигуристы победили в международном турнире в Венгрии
Мария Голубцова и Кирилл Белобров
Фото: https://ufsf.com.ua/

Юные украинские фигуристы Мария Голубцова и Кирилл Белобров стали победителями международного турнира Jegvirag Cup, который проходил в венгерском городе Мишкольц. Об этом сообщается на сайте Украинской федерации фигурного катания.

"Выступая в категории юниоры, ученики Марии Тумановской-Чайки уверенно выиграли обе программы. В ритмическом танце они набрали 59.74 балла, а в произвольном - 91.07", - говорится в сообщении.

Самые высокие судейские надбавки дуэт получил за твизлы, которые были выполнены на четвертый уровень.

В общем зачете Голубцова и Белобров набрали 150.81 балла и более, чем на 28 баллов обошли белорусских спортсменов Карину Сидаренку и Максима Яленича, которые с результатом 122.40 заняли второе место.

На третью ступеньку пьедестала взошли венгерские танцоры Катица Кедвес и Федор Шаронов - 121.23.

Танцевальный дуэт Мария Голубцова и Кирилл Белобров недавно выиграл национальный чемпионат Украины среди юниоров и получил право представлять Украину на чемпионате мира в этой возрастной группе, который состоится в начале марта в Таллинне.

В нынешнем сезоне они стали победителями еще двух международных турниров - Bosphorus Istanbul Cup в Стамбуле и Halloween Cup в Будапеште.

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