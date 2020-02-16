Футболисты "Амьена" отмечают ничью в матче с чемпионом

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 чемпион и безоговорочный лидер текущего чемпионата – "Пари Сен-Жермен" играл на выезде с одним из аутсайдеров – "Амьеном", и к 40-й минуте проигрывал 0:3.

Однако гол экс-игрока "Манчестер Юнайтед" Андера Эрреры на последней минуте первого тайма вдохнул в парижан надежду. И после перерыва гостям понадобилось лишь 29 минут, чтобы выйти вперед – 4:3.

Но последнее слово было за футболистами "Амьена".

На 90+2 минуте Серу Гирасси оформил дубль и во второй и окончательный раз сделал счет в матче ничейным – 4:4.