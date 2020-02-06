Команда Виллаш-Боаша - единственная в Европе не пропускавшая голов в 2020 году в матчах топ-5 лиг

Фото: EPA/UPG Андре Виллаш-Боаш

"Марсель" на выезде обыграл "Сент-Этьен" в 23-м туре чемпионата Франции (2:0).

Как сообщает Opta, команда Андре Виллаш-Боаша является единственной в Европе, которая в 2020 году еще не пропускала голов в матчах пяти ведущих лиг.

Напомним, кроме победы над "Сент-Этьеном", "Марсель" в этом году обыграл "Ренн" (1:0) и дважды сыграл в безголевые ничьи с "Бордо" и "Анже".