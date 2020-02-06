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Российская 4-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике пыталась покончить с собой

Александра Солдатова попала в больницу после попытки суицида.

Российская 4-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике пыталась покончить с собой
Александра Солдатова
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"

4-кратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике, россиянка Александра Солдатова пыталась покончить с собой, сообщает "Спорт-Экспресс".

21-летнюю спортсменку госпитализировали в психосоматическое отделение института им. Склифосовского с порезами на левой руке в связи с суицидальной попыткой. Также у Александры диагностирована булимия.

Из-за тяжелого состояния врачи запрещают ее опрашивать, во время вызова она находилась в агрессивно-возбужденном состоянии.

Солдатова является чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015 и 2018) и упражнении с лентой (2018), а также чемпионкой Европы в командном зачете (2015, 2017, 2019).

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