"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник
На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник
Визит Эрдогана в Киев. Партнёрство на грани фола
Визит Эрдогана в Киев. Партнёрство на грани фола
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Лукашенко рассказал, куда "исчезли" директора всех сахарных заводов Беларуси
Лукашенко рассказал, куда "исчезли" директора всех сахарных заводов Беларуси
ПЦУ приняла решение по Филарету
ПЦУ приняла решение по Филарету
ГлавнаяСпорт

Футболист "Барселоны" предстанет перед судом по уголовному делу за нанесение ущерба дому

Самюэль Умтити живет в съемном доме.

Футболист "Барселоны" предстанет перед судом по уголовному делу за нанесение ущерба дому
Самюэль Умтити
Фото: ccma.cat/esport3

Защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити завтра предстанет перед судом, сообщает TV3.Espana.

Против французского игрока возбуждено уголовное дело о нанесении им ущерба дому, который он арендовал в Сан-Джаст-Десверн.

Как сообщила арендодатель, футболист сильно повредил бассейн. Эксперты оценили сумму ущерба в 12 тыс. долл., но женщина требует 183 тыс.

Сам Умтити обвинил арендрдателя в вымогательстве.

Стоит отметить, что именно из-за суда защитник не сможет принять участие в четвертьфинальном матче Copa del Rey против "Атлетика" из Бильбао, который пройдет завтра на "Сан-Мамесе".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также