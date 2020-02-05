Футболист "Барселоны" предстанет перед судом по уголовному делу за нанесение ущерба дому

Защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити завтра предстанет перед судом, сообщает TV3.Espana.

Против французского игрока возбуждено уголовное дело о нанесении им ущерба дому, который он арендовал в Сан-Джаст-Десверн.

Как сообщила арендодатель, футболист сильно повредил бассейн. Эксперты оценили сумму ущерба в 12 тыс. долл., но женщина требует 183 тыс.

Сам Умтити обвинил арендрдателя в вымогательстве.

Стоит отметить, что именно из-за суда защитник не сможет принять участие в четвертьфинальном матче Copa del Rey против "Атлетика" из Бильбао, который пройдет завтра на "Сан-Мамесе".